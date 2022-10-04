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    Beykoz'da ceza yazılan sürücü: Bir motor parası bıraktık

    Drone destekli havadan trafik denetimlerinde kural ihlali yapan sürücüye ceza kesildi. Bursa'dan İstanbul'a motor almaya gelen sürücü, yolculuğu boyunca bir motor parası kadar ceza ödedi.
    • 04.10.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 10:54
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    Beykoz'da ceza yazılan sürücü: Bir motor parası bıraktık

    İstanbul'da özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı bir yöntemle kural ihlali yapanları tespit etmeye başladı.

    Havadan drone ile yollarda ve köprülerde trafik denetimi gerçekleştirdi.

    Denetimlerde, trafikteki araçlar havadan drone ile de takip edilirken, trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücülere ceza kesildi.

    5 bin 935 lira para cezası kesildi

    DHA'nın haberine göre, Beykoz'da yapılan drone destekli trafik denetimlerinde kural ihlali yapan 8 sürücüye toplam 5 bin 935 lira para cezası kesildi.

    Beykoz da ceza yazılan sürücü: Bir motor parası bıraktık #1

    "Bursa'dan buraya motor almaya geldik, bir motor parası bırakıp gittik herhalde"

    Beykoz'da polis ekiplerince durdurularak para cezası uygulanan motosiklet sürücüsü İsmail Yaraşır, "Bursa'dan yola çıktık. Yalova'dan gelirken bir hız cezasından çevirmeye girdik, radara girdik. Sonrasında bir ceza yedik. Ehliyetimi aldılar. Ehliyetimi aldıktan sonra İstanbul'a geldik. Arkadaşım kullanıyordu. Sonra bana verdi. Ondan sonra polis bu kadar trafiğin içerisinde beni buldu, ceza yedim. 2 bin 700 lira, artı 3 bin 700 lira ceza yedim. Bursa'dan buraya motor almaya geldik. O da nasip olmadı. Bir motor parası bırakıp gittik herhalde." şeklinde konuştu.

    Beykoz da ceza yazılan sürücü: Bir motor parası bıraktık #2

    Beykoz da ceza yazılan sürücü: Bir motor parası bıraktık #3

    Beykoz da ceza yazılan sürücü: Bir motor parası bıraktık #4

    Beykoz da ceza yazılan sürücü: Bir motor parası bıraktık #5


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