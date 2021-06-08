Beykoz'da koronavirüsten ölen eşi yerine muhtar olan kadın

Beykoz'da koronavirüsten ölen eşi yerine muhtar olan kadın

8 yıldır muhtarlık yapan Serdar Lüleburgaz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Eşini kaybeden Sevim Lüleburgaz, muhtarlığı devraldı.

İstanbul'un Beykoz ilçesi Anadolu Kavağı Mahallesi'nde 8 yıldır muharlık yapan Serdar Lüleburgaz, yakalandığı koronavirüs nedeniyle 57 yaşında vefat etti.

Eşini kaybeden Sevim Lüleburgaz, 22 yıldır işlettiği büfeyi kapatarak, eşinin ardından muhtarlığa adaylığını koydu.

SEÇİMİ KAZANDI

Sevim Lüleburgaz, seçimde sandıktan 464 alarak muhtarlık koltuğuna oturdu.

Tek rakibi Ömer Küçük'ün 116 oy aldığı seçimden zaferle çıkan Sevim Lüleburgaz, ilk iş olarak mahalleye muhtarlık binası yaptıracağını söyledi.

Beykoz'da eşi koronavirüsten öldü, yerine muhtar oldu VİDEO





"KEŞKE BÖYLE BİR OLAY OLMASAYDI"

Kadınlarla çalışacağını vurgulayan Sevim Lüleburgaz, "Muhtarlık eşimin vefatı ile bana geçti, keşke böyle bir olay yaşamamış olsaydık.

Ama Kavak halkı da bize vefasını gösterdi. Onların isteği ile buraya geldim.

Çok mutlu oldum ama böyle bir olayla buraya geldiğim için çok üzgünüm aynı zamanda.

'Ağabeyimizin mirasını devam ettirmeni istiyoruz' dediler. Ben kıramadım onları açıkçası.

Ben burada bir esnaftım ve tanınıyordum, biliniyordum halk tarafından.

Seviliyormuşuz ki öyle bir talepte bulundular, ağabeylerini çok seviyorlardı, ben de onları kıramadım ve buralara geldik." dedi.

"BANA GÖRE EŞİM GİTMEDİ"

Lüleburgaz, "6 Nisan'da eşim vefat etti.

Çok kısa bir dönemde kaybettim, 5 günlük bir süreçte kaybettik kendisini.

Bana göre eşim gitmedi. Ben sadece başka bir boyuta geçtiğini düşünüyorum ve bizimle olduğunu düşünüyorum.

Bu süreçte de yanımda olduğunu biliyorum, eminim. Mutlu olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

MUHARLIK BİNASI YAPTIRACAK

Lüleburgaz, mahallede muhtarlık binası olmadığını belirterek, "Şimdi Kavak halkı, gençlerimiz sağ olsun, spor salonumuz var orada bir oda ayarlıyorlar.

Ama tabii ki ilk icraatlarımızdan birisi muhtarlık binası edinmek olacak.

Ondan sonra kadınlarla bir araya gelerek ne yapmak istediğimize karar vereceğiz. Ben özellikle kadınlarla bir şeyler yapmak istiyorum.

Kavağın gelişmesi ve güzelleşmesi için de bir şeyler yapmak istiyoruz." dedi.











