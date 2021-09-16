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    Beykoz'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

    Beykoz'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 16.09.2021 - 02:13
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    Beykoz'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

    Beykoz, Aydemir Canefe Viyadüğü'nde kaza meydana geldi.

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 JJ 6902 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 34 MSD 58 plakalı otomobille çarpıştı.

    3 KİŞİ CAN VERDİ 3 KİŞİ DE YARALANDI

    Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

    Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

    Olay yerinde çalışmalar sürüyor.

    Beykoz da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı #1

    Beykoz da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı #2

    Beykoz da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı #3

    Beykoz da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı #4

    Beykoz da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı #5

     

     

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