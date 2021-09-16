Beykoz'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Beykoz'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Beykoz, Aydemir Canefe Viyadüğü'nde kaza meydana geldi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 JJ 6902 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 34 MSD 58 plakalı otomobille çarpıştı.

3 KİŞİ CAN VERDİ 3 KİŞİ DE YARALANDI

Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde çalışmalar sürüyor.