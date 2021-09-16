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- Beykoz'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Beykoz'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Beykoz'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
- DHA
- 16.09.2021 - 02:13
Beykoz, Aydemir Canefe Viyadüğü'nde kaza meydana geldi.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 JJ 6902 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 34 MSD 58 plakalı otomobille çarpıştı.
3 KİŞİ CAN VERDİ 3 KİŞİ DE YARALANDI
Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Olay yerinde çalışmalar sürüyor.