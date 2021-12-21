Emre Güner isimli kuaför müşterisinin saçlarını kuruttuğu sırada elindeki fön makinesi aniden alev aldı. Güner’in eli yanarken, olay saniye saniye kameraya yansıdı.

İstanbul’un Beykoz ilçesine, Şarkıcı Rıza Eskici, klip çekimi öncesi hazırlanmak için kuaföre gitti.

Kuaför Emre Güner, Eskici'nin saçlarını kuruttuğu esnada fön makinesi bir anda alev aldı. Güner, acıyla elindeki makineyi yere attı.

Yaşanan anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güner, olayı hafif yara alarak atlattı.

“SAKALIM BİRAZ YANDI”

Rıza Eskici, olaya yönelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 2-3 gün önce klip çekimi için kuaföre geldik. Ömer kardeşimiz saçlarımı yıkadı güzel bir şekilde. Fön makinesini açtığı zaman bir koku geldiğini beyan ettim kendisine. 'Bu ihale bize patlamasın yanmayalım' dedim. 'Ağabey, yok' dedi. Dedikten 2 dakika sonra alev aldı birden. Sakalım biraz yandı. Orayı o gün hemen kesti. Kardeşimizin eli ufak zedelendi. Geçmiş olsuna geldim. Bugün de klibin çekimlerine devam edeceğiz. Yine sakalı saçı tarayalım dedik. Makineyi değiştirmiş. Bugün tedbirliyiz.”

Beykoz’da, fön makinesi kuaförün elinde alev aldı VİDEO



“AĞIR YARA ALMADAN BİTİRDİK”

Kuaför Emre Güner ise, "Rıza ve Zeynel ağabeyim klip çekimi için beni aramışlardı. Aciliyet dolayısıyla biraz işi hızlandırmak istedik. İşi hızlandırınca acele işe şeytan karışır muhabbeti oldu. Yapacak bir şey yok. Ağabeyime bir zarar vermedik. Bir ufak elimiz zedelendi ama atlattık bitti Allah'a şükür. Ağır yara almadan bitirdik. Elimi temizledik sardık bir sorun yok. Mikrop kapmadık sonuçta burada tıraş ediyoruz kimin gelip gittiği belli olmuyor. Önlemimizi alalım dedik." diye konuştu.