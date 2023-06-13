Beykoz'da havaya ateş açan kadın maganda

İHA

Ülke genelinde rastgele açılan ateş sonucu neredeyse her gün birileri hayatını kaybediyor.

Özellikle sosyal medyada paylaşım yapmak için yapılan tehlikeli hareketlerin sonucu çoğu zaman ağır oluyor.

Son olarak Beykoz'da seyir halindeki otomobilde bir kadın, evlerin bulunduğu alanda silahla havaya ateş açtı.

Sürücü kaydetti

Defalarca ateş açan kadını yanında bulunan araç sürücüsü ise cep telefonuyla kaydetti.

Evlere çok yakın bir noktada ateş açan ve hiçbir şey olmamış gibi araçla olay yerinden ayrılan kadın, bu anları sosyal medyadan paylaştı.

Kadına kullanıcıları ise büyük tepki gösterdi.

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