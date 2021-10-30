Beykoz’da hırsızlar farlara dadandı

Aynı gece iki lüks otomobilin farlarını çalarak kayıplara karışan hırsızlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Beykoz’da bir oto galeriye gelen 2 hırsız, etrafı kolaçan ettikten sonra Porsche marka lüks otomobilin 60 bin TL değerindeki farlarını çaldı.

Farları çalan hırsızlar hızla olay yerinden kaçtı.

20 DAKİKA ARAYLA İKİNCİ HIRSIZLIK

Yapılan incelemede, aynı mahallede, faklı bir adreste 20 dakika arayla, yine aynı marka otomobilin farlarının çalındığı öğrenildi.

İki ayrı far hırsızlığı olayını gerçekleştiren kişilerin aynı kişiler olduğu öne sürüldü.

Beykoz’da hırsızlar lüks otomobillerin farlarına dadandı VİDEO

"ÇİFT FİYATI 60 BİN LİRA"

Aracın çalındığı galerinin ortaklarından Muhammet Üçer, "Motosikletle gelen kişiler aracın üzerinden farlarını 20 saniye sürmeden çalıyor. Biz gereken şikayette bulunduk ancak bu ilk olmadı son da olmayacak. Sürekli duyuyoruz bunları yazık günah. Arabalara zarar verilmesi, çalınması, hırsızlık olaylarına bir önlem alınması gerekiyor artık ben öyle düşünüyorum. Farların fiyatına geldiğimiz zaman çift farın fiyatı 60 bin TL. Yazık günah, zaten piyasada durgunluk var. Bir de böyle zararlarla karşılaştığımız zaman insanın canı sıkılıyor" dedi.

















