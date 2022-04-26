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    Beykoz'da komşular arasında park kavgası

    Park yeri nedeniyle sinirlerine hakim olamayan bir şahıs, evini bastığı komşusunun babasını bıçakla yaraladı. Saldırgan hakkında dava açıldı.
    • 26.04.2022 - 10:54
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 11:17
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    Beykoz'da komşular arasında park kavgası

    İstanbul Beykoz'da çıkmaz sokaktaki evinin önüne aracını park eden Kemal Dönmez, yol kapattığını iddia eden komşusu Emre Birdal'ın bıçaklı saldırısına uğradı.

    Ev basıp terör estirdi

    Bıçakla Dönmez'in kapısına dayanan Birdal eve girmek isterken, arbede sırasında Dönmez'in babası Engin Dönmez elinden yaralandı. İçeri giremeyen öfkeli komşu bir süre dışarıda bekledikten sonra Dönmez'i tekrar dışarı çağırdı.

    Beykoz'da komşular arasında park kavgası ViDEO

    Gözaltına alınıp serbest kaldı

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Birdal gözaltına alırken, Engin Dönmez ise tedavi edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Birdal, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Beykoz da komşular arasında park kavgası #1

    Davalık oldular

    DHA'nın haberine göre Kemal Dönmez olay gününü şöyle anlattı:

    "Akşam evde oturuyorduk. Bütün binanın zilleri çalınca biz de babamla birlikte aşağı indik. Şahıs bıçakla geldi. Arabamızın burada önde olduğunu iddia ederek küfürler etti. Ben de ne olduğunu sordum. Ondan sonra aileme hakaret ederek bıçakla üzerimize saldırdı. O sırada biz kapıyı kapatmaya çalışırken bıçağı savurdu. O arada babamın eli kesildi. Biz de kapıyı kapattık, sonra kendimizi güvenliğe alıp polisi aradık. Şahıs o sırada dışarıda yine bize tehditler ve küfürler savurarak bağırıyordu. Yine birkaç defa gelip kapıyı yumrukladı. Ondan sonra polis geldi, ambulans da geldi. Babam hastaneye gitti, darp raporu aldık. Mahkemeye süreci devam ediyor, perşembe günü duruşma yapılacak." dedi.

    Beykoz da komşular arasında park kavgası #2


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