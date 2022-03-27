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Beykoz'da müstakil bir evde sabah saatlerinde yangın çıktı

Beykoz'da müstakil bir evde sabah saatlerinde yangın çıktı

Beykoz'da sabah saatlerinde müstakil bir evde yangın çıktı. Elektrik kablolarından dolayı çıkan yangın, diğer binalara sıçradı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine itfaiye geldi.