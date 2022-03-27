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    Beykoz'da müstakil bir evde sabah saatlerinde yangın çıktı

    Beykoz'da sabah saatlerinde müstakil bir evde yangın çıktı. Elektrik kablolarından dolayı çıkan yangın, diğer binalara sıçradı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine itfaiye geldi.
    • İHA
    • 27.03.2022 - 09:02
    • Güncelleme : 27.03.2022 - 09:22
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    Beykoz'da müstakil bir evde sabah saatlerinde yangın çıktı

    Beykoz Yeni Mahalle Küçüksu Caddesi’nde, sabah saatlerinde müstakil bir evde yangın çıktı.

    Elektrik kablolarından çıktığı yangın, diğer binalara sıçradı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, uykusunda yakalanan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

    Vatandaşlar güçlükle kurtulurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    İTFAİYE İLE GERGİNLİK

    Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, vatandaşlar ile itfaiye ekipleri arasında yer yer tansiyon yükseldi.

    Beykoz'da müstakil bir evde sabah saatlerinde yangın çıktı ViDEO

    Beykoz da müstakil bir evde sabah saatlerinde yangın çıktı #1

    "PATLAMA SESİ GELDİ.."

    Yangın çıkan dairelerden birinde bulunan İzzetullah İ; “Yangın saat 5:30’da başladı, biz uyuyorduk. Dışardan patlama sesleri geldi, seslere uyanıp pencereden atladık.

    Hiçbir şeyimizi alamadık. Her şeyimiz kaldı. Yangının elektrikten çıktığını söylediler. Yaralı yok.” dedi.

    Beykoz da müstakil bir evde sabah saatlerinde yangın çıktı #2

    Beykoz da müstakil bir evde sabah saatlerinde yangın çıktı #3

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