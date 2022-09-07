Beykoz'da müzik dinleyen aileye, komşulardan yumruklu saldırı

12 yıl önce tuttuğu villada yüksek sesle müzik dinleyen aile, komşuları tarafından tekme tokat darbedildi.

Beykoz'daki villa sitesinde yaşayan 58 yaşındaki Ertan Ünal, komşularıyla anlaşmazlık yaşadı.

Demir-çelik işiyle uğraşan Ünal, 12 yıl önce aldığı evinde ailesiyle müzik dinlemeye başladı.

Müzik sesinden rahatsız olduğunu söyleyen Ö.Y. isimli komşu ise Ertan Ünal'a sert çıktı.

6 kişi tekme ve yumrukla saldırdı

Giderek hararetlenen olayda Ertan Ünal, Ö.Y. ve 5 kişinin saldırısına uğradı.

Evin içerisinden bahçeye çekerek götürülen Ünal tekme tokatlarla darbedildi.

Bu sırada yakınları, araya girerek saldırganları durdurmaya çalışsa da, ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı.

Olayın ardından darp raporu alan Ertan Ünal polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. İfadeleri alınan kişiler serbest bırakıldı.

"Ellerinde demir çubuk vardı"

Olay günü yaşananları anlatan Ertan Ünal, "Beykoz'da bir villa aldım ve 12 yıldır ailemle burada oturuyorum. Olayın olduğu 3 Eylül günü evime gelen kişi kız kardeşime seslenip ‘Müziği kapatın’ dedi. Kız kardeşim de sesin makul olduğunu söyledi. 20 dakika sonra tanımadığım 5 kişiyle bu şahıs evimi bastı. Bir kişinin elinde demir çubuk vardı. Benim evimin içerisinden çekip çıkarıp darp ettiler. Korumak isteyen annem, babam ve kardeşimi ittiler, kaktılar ve beni yerlerde sürüklediler" dedi.

"Ölebilirdim"

Olayın ardından darp raporu aldığını belirten Ünal, "Saldırgan Riva karakoluna gidip bizim şikayetçi olmadığımız taktirde kendilerinin de şikayetçi olmayacağını söylemiş. Biz şikayetçi olduk. Hiçbir anne ve babanın bu durumda görmemesini isterim. Kaburgalarımda ezilmeler var, köprücük kemiğinde sıkıntı var, kolumda morluklar var. Dizlerim çok kötü yerlerde sürükledikleri için. Ölebilirdim. Yanlarında büyük bir demir parçası gördüm. 6 kişi 1 kişiye saldırınca demir çubuğu kullanmalarına gerek kalmadı.” diye konuştu.









