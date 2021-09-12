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Beykoz'da ruhsatsız tabanca baskını
Beyoğlu'nda durdurulan şüpheli araçtan çıkan ruhsatsız silahın sahibinin yaşadığı adreste, bir adet silah ve birkaç malzeme ele geçirildi.
- İHA
- 12.09.2021 - 10:11
- Güncelleme : 12.09.2021 - 10:27
Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı.
Arama sonucu araç içerisinden ruhsatsız tabanca çıktı.
SİLAH SAHİBİNİN EVİNE BASKIN
Tabancının K.U. isimli şahsa ait olduğunu belirleyen ekipler, şahsın evinde birden fazla ruhsatsız silah olabileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Beykoz'da bulunan ev didik didik arandı.
Evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet tabanca fişeği ve tabancaya ait yedek şarjör, 3 adet uzun namlulu silaha ait fişek ele geçirildi.
Beykoz'da ruhsatsız tabanca baskını ViDEO