- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Beykoz'da sürücüyle İETT şoförünün yol kavgası
Beykoz'da sürücüyle İETT şoförünün yol kavgası
Karşı yönden gelen İETT otobüs şoförüyle sözlü tartışmaya giren otomobil sürücüsü, şoförün üzerine yürüdü. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü anlar kameraya yansıdı.
- İHA
- 06.04.2022 - 13:05
- Güncelleme : 06.04.2022 - 13:21
İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan Kavacık Mahallesi Otağtepe Caddesi'nde hareket halinde olan bir araç sürücüsü, karşı yönden gelen İETT otobüsü şoförüyle yol verme tartışmasına girdi.
YOL KAVGASI ÇIKTI
Sözlü başlayan tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen 2 şahıs, otobüs şoförünün üzerine yürüdü.
OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, araç içerisinden inen bir kişinin İETT otobüsünün camına vurduğu, araç sürücüsünün ise şoföre tehditler savurduğu görülüyor.