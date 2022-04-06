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    Beykoz'da sürücüyle İETT şoförünün yol kavgası

    Karşı yönden gelen İETT otobüs şoförüyle sözlü tartışmaya giren otomobil sürücüsü, şoförün üzerine yürüdü. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 06.04.2022 - 13:05
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 13:21
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    Beykoz'da sürücüyle İETT şoförünün yol kavgası

    İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan Kavacık Mahallesi Otağtepe Caddesi'nde hareket halinde olan bir araç sürücüsü, karşı yönden gelen İETT otobüsü şoförüyle yol verme tartışmasına girdi.

    YOL KAVGASI ÇIKTI

    Sözlü başlayan tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen 2 şahıs, otobüs şoförünün üzerine yürüdü.

    OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

    Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, araç içerisinden inen bir kişinin İETT otobüsünün camına vurduğu, araç sürücüsünün ise şoföre tehditler savurduğu görülüyor.

    Beykoz da sürücüyle İETT şoförünün yol kavgası #1

    Beykoz da sürücüyle İETT şoförünün yol kavgası #2

    Beykoz da sürücüyle İETT şoförünün yol kavgası #3

    Beykoz da sürücüyle İETT şoförünün yol kavgası #4


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