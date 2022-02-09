Beykoz'da taşan dere, çocuk parkını sular altında bıraktı

Sağanak yağışla birlikte taşan Riva Deresi, hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar geceyi kahvehanede geçirmek zorunda kalırken, çocuk parkının sular altında kalması dikkat çekti.

İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağmurla Beykoz'da hayatı durma noktasına getirdi.

İlçedeki Göllü Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde yer alan Riva Deresi taşınca, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sel suları su baskınına sebep olurken, cadde üzerinde bulunan çocuk parkı su altında kaldı.

Sürücüler ise mahalleye ulaşmak için farklı yollar kullanmak zorunda kaldı.

"EVLERİNE ULAŞAMAYANLAR GECEYİ KAHVEHANEDE GEÇİRDİ"

Göllü Köyü Muhtarı Celalettin Aybaz, "Çok yağmur yağdı. Yağmur çok yağınca burayı su bastı. Evlerine ulaşamayanlar geceyi kahvehanede geçirdi. Burayı devamlı su basıyor. Dere uzun ve büyük olduğu için suyu almayınca suyu araziye taşıyor. Araçlar gece geçemediler şimdi geçebiliyorlar. 35 metre su caddeye taştı. Dere ıslah edilebilir ama etmiyorlar. Bu Allah'tan gelen bir şey hiçbir şey yapamayız." diye konuştu.

"VATANDAŞLAR ARABALARINI BIRAKIP YAYA YOLARAK EVLERİNE GİTTİ"

Gece su baskınıyla karşılaştıklarını belirten Hamit Karabakan ise, "24 saattir yağmur yağıyordu, rüzgarla beraber bu göl oluştu. Gece yarısı kalktığımızda buraların su bastığını gördük. Buraya gelenler tekrar geri döndüler ve evlerine ulaşamadılar. Vatandaşlar, arabalarını ileriye bırakıp yaya olarak evlerine gittiler. 2017'de de böyle olmuştu ancak bundan daha fazlaydı. Dereden kaynaklı bir durum, bu her zaman oluşan ve Allah'tan gelen bir felaket. Bir kamyonet gece yanlışlıkla gelirken oranın çukur olduğunun farkına varmamış, birden çukura düşmüş." dedi.

"DERENİN ISLAH EDİLMESİ LAZIM"

Murat Gökten ise yetkililere seslenerek, "Bu zamanda derenin ıslah edilmesi lazım. Vatandaşlar için normal bir durum değil. Araç bile geçemiyor. Köylünün hayvanları da geçemiyor, mandalarını yukarıdan götürdüler. Bunun bir şekilde önleminin alınması gerekiyor. Bu olduğuna göre sürekliliği söz konusu önlem alınması iyi olur. Biraz daha yağsa evlere de girerdi" şeklinde konuştu.





























