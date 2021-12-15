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    Beykoz'da viyadükten düşen aracın sürücüsünün mucize kurtuluşu

    Kaygan yolda kontrolden çıkıp viyadükten aşağı düşen otomobilin sürücüsü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Yanan araç, itfaiye tarafından söndürüldü.
    • DHA
    • 15.12.2021 - 10:12
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 10:22
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    Beykoz'da viyadükten düşen aracın sürücüsünün mucize kurtuluşu

    İstanbul Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkisinde ilerleyen Sabri Kuluç'un kullandığı otomobil, viyadüğe girdiği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

    Otomobil, sol şeritten demir bariyerleri aşarak yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağı düştü.

    Sürücü Kuluç, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak yardım istedi.

    YANAN ARAÇ SÖNDÜRÜLDÜ

    Kaza yapan otomobil bir süre sonra yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Kolundan yaralanan Sabri Kuluç, ambulansla Sancaktepe İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kuzey Marmara Otoyolu yol bakım ekipleri, bölgede ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.

    Beykoz da viyadükten düşen aracın sürücüsünün mucize kurtuluşu #1

    Beykoz da viyadükten düşen aracın sürücüsünün mucize kurtuluşu #2

    Beykoz da viyadükten düşen aracın sürücüsünün mucize kurtuluşu #3

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