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    Beykoz’da yıkım gerginliği 

    Tokatköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen binada yaşayanlarla yıkım ekibi arasında gerginlik çıktı. Görevlilerle mahalleli arasındaki arbede yaşandı.
    • 22.08.2022 - 15:43
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 15:44
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    Beykoz’da yıkım gerginliği 

    İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Tokatköy Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı planlanan yapıların elektrik, su ve doğalgazı 22 Haziran'da kesildi.

    Bu sabah saatlerinde ekipler yıkım için geldi. Ancak evlerini boşaltmak istemeyenlerle yıkım için gelen ekipler arasında gerginlik çıktı.

    Gerginlik yaşandı

    Mahalledekilerden bazıları evlerinden çıkmak istemedi. Yıkıma engel olmak isteyen mahalleli yola barikatlar kurarak ekiplerin gelmesini engellemeye çalıştı. Çevik kuvvet ekipleri ile yola barikat kuranlar arasında gerginlik yaşandı.

    Polis, mahalleliyi dağıtmak için müdahalede bulundu.

     

    Yıkılacak binanın çatısına çıktılar

    Çevik kuvvet ekipleri yıkım olacak binadan vatandaşları uzaklaştırmaya  çalıştı. Bunun üzerine binada yaşayanlar ve bazı mahalleli binanın çatısına çıktı.

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    Taş ve tahta parçaları attılar

    Görevliler ve polis ekipleri uzun süre çatıya çıkanları aşağıya  inmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Bina bahçesindekiler ise çevik kuvvet polisine taş ve tahta parçaları attı.

    Çevik kuvvet ekipleri kalkanlarla atılanlardan korunmaya çalıştı. Bu sırada yoldaki  bir grupta polisin yola açtığı barikatı kaldırmaya çalışınca gerginlik arttı. Polis binaya girerek kendilerine direnenleri gözaltına alarak çevik kuvvet otobüsüne bindirdi. Çatıya çıkanlar da aşağıya indirildi. Bina yıkıldı.

    "Uygunsuz bir şekilde yıkım yapılıyor"

    Yıkıma engel olmaya çalışan Furkan Akyıldız, "Dolu evi yıkmaya çalıştılar. Bu insanlar nereye gidecekler." dedi. Murat Akyıldız "Evi boşaltmak istemedik. İçinde yaşayanlar var. Hasta çocuklar var. Mahkemelik olduğu için biz de direndik. Uygunsuz bir şekilde yıkım yapılıyor." diye konuştu.

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