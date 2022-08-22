Beykoz'da yıkıma karşı çıktılar, yol kapatıp çöpleri yaktılar

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımlara karşı çıkan bazı kişiler, yol kapatıp çöpleri yaktı. Yaşanan gerginliğin son bulması için ikna çalışmaları başlatıldı.

İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Tokatköy Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm kapsamındaki yıkımlarda tepkiyle karşılaştı.

Çalışmalara karşı çıkan bir grup, yola taşlarla barikat kurup çöpleri ateşe verdi.

AA’nın haberine göre, olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Kendilerini binaya kapattılar

Ekipler söz konusu gruba müdahale ederken, Hz. Yuşa Caddesi'nde bulunan 2 katlı binada yaşayanlar ile bu kişilere destek veren bir grup da mahkemenin binalarının yıkımıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdiğini öne sürerek ekipleri durdurmak amacıyla kendilerini binaya kapattı.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerin, binanın çatısına çıkan ve aralarında çocukların da bulunduğu gruptakileri ikna çabası sürüyor.