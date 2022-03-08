Haberler

3. Sayfa Haberleri

Beykoz’daki İETT otobüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Beykoz’daki İETT otobüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

İETT otobüsünün 1 otobüs ve 3 otomobile çarparak iki katlı bir evin içine girdiği kazanın yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı.