- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Beykoz’daki İETT otobüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Beykoz’daki İETT otobüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
- İHA
- 08.03.2022 - 09:18
- Güncelleme : 08.03.2022 - 09:25
Beykoz’da geçtiğimiz gün Çubuklu Caddesinde iddiaya göre gaz pedalı takılı kalan İETT’ye bağlı Özel Halk otobüsü, kontrolden çıkarak 3 otomobile ve bir otobüse çarptı.
Otobüsün önünde sürüklenen otomobil, 2 katlı bir evin duvarını kırarak içerisine girdi 6 kişi, kazayı yaralı olarak atlattı.
KABURGASI VE BURNU KIRILDI
Otobüsün çarpması sonucu eve giren otomobilin içerisinde yaralı halde bulunan A.S.’nin Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı, kaburgasında ve burnunda kırıklar olduğu öğrenildi.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Kaza anlarına ilişkin araç içi kamerasının kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsü önündeki hafif araca arkadan çarparak sürüklediği, sürüklenen araçların karşı şeritten gelen başka bir İETT aracına ve otomobile çarptığı anlar yer aldı.
Ayrıca, İETT otobüsünün önünde sürüklenen hafif aracın bir binanın bodrum katına girdiği görüldü.
Beykoz’da kontrolden çıkan İETT otobüsünün kaza anı kamerada VİDEO