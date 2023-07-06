Beykoz'daki ormana ‘aslan kaçtı’ iddiası ortalığı ayağa kaldırdı Ormana aslanı kaçtığı iddiasıyla sosyal medyada gündem olan kişi, açıklama yaptı, durumu yalanladı. Aslanın sahibi, “Aslanın kaçma ihtimali gibi öyle bir şey yok. Kafesler yurt dışından geldi. Özel belgelere sahipler. Orman Bakanlığı'nın sürekli denetimden geçen bir yer. Biz aslanın güvenlik kapılarını bile şifresiz açamıyoruz” dedi.

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DHA

Sosyal medya, akılalmaz iddialarla çalkalandı…

Buna göre İstanbul Beykoz'da vatandaşlar ormanlık alanda aslan kükremesi duyduklarını öne sürdü.

Polise ihbarda bulunulurken, yine iddiaya göre, yapılan çalışmalar sonrası ormanlık alandaki aslan bayıltılarak sahibi Cengiz Şıklaroğlu'na teslim edildi.

Ancak polis, olayın doğru olmadığını açıkladı.

"Kolluk kuvvetlerimizi uğraştırıyorlar"

Şaka olarak ortaya atılan iddianın gerçek sanılarak sosyal medyada yayıldığı belirtildi.

Aslanın sahibi olduğu öne sürülen Cengiz Şıklaroğlu ise paylaşımında, “Kolluk kuvvetlerimizi, yalan bir haber ile uğraştırıyorlar. Allah yardımcımız olsun.” ifadelerini kullandı.

Aslanı gösteren Şıklaroğlu, kaçma gibi bir durumun yaşanmadığını ifade etti.

Cengiz Şıklaroğlu, şöyle konuştu:

"Kapılar şifreli"

Bunların hepsi asılsız haber. Zaten altında isim yok. Orman Bakanlığı, Beykoz Belediyesi ve diğer bütün kurumlar, sabahtan beri koşuşturma içindeler. İnanılmaz yoğun bir sistem var. O yüzden insanları yormaya gerek yok. Ben sıkıldım. Ne gerekiyorsa yapacağız tabii ki. Aslanın kaçma ihtimali gibi öyle bir şey yok. Bizim bütün buradaki kafesler, yurt dışından geldi. Özel belgelere sahipler. Orman Bakanlığı’nın sürekli denetimden geçen bir yer. Biz aslanın güvenlik kapılarını bile şifresiz açamıyoruz. Aslanın çıkma ihtimali olabilir mi? Bir de bu 400-450 kiloluk bir hayvan. Filmlerdeki gibi üstüne atlayıp, elle yakalanabilecek bir hayvan değil. Bu biraz herhalde belgeseli fazla izleyen birisi.

"Her kış suikasta uğrarım"

Herhalde şaşırmış birinin uydurduğu bir haber diye düşünüyorum. Aslanlar şu anda burada. Burası benim işletmelerimden bir tanesi. Burası en huzurlu, en güvenli yerlerden bir tanesi. Orman Bakanlığı’na ben haber verdim. Çünkü haber çıkacağını duydum. Yıllardan beridir her kış suikasta uğrarım, her bahar operasyon olur, her yaz da hayvanlarla ilgili bir şeyler olur.

'Herkes aslan besleyemez'