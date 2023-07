Beykoz'daki ormana ‘aslan kaçtı’ iddiası ortalığı ayağa kaldırdı

DHA

Sosyal medya, akılalmaz iddialarla çalkalandı…

Buna göre İstanbul Beykoz'da vatandaşlar ormanlık alanda aslan kükremesi duyduklarını öne sürdü.

Polise ihbarda bulunulurken, yine iddiaya göre, yapılan çalışmalar sonrası ormanlık alandaki aslan bayıltılarak sahibi Cengiz Şıklaroğlu'na teslim edildi.

Ancak polis, olayın doğru olmadığını açıkladı.

Şaka olarak ortaya atılan iddianın gerçek sanılarak sosyal medyada yayıldığı belirtildi.

Aslanın sahibi olduğu öne sürülen Cengiz Şıklaroğlu ise paylaşımında, “Kolluk kuvvetlerimizi, yalan bir haber ile uğraştırıyorlar. Allah yardımcımız olsun.” ifadelerini kullandı.

Aslanı gösteren Şıklaroğlu, kaçma gibi bir durumun yaşanmadığını ifade etti.

Cengiz Şıklaroğlu, şöyle konuştu:

Herhalde şaşırmış birinin uydurduğu bir haber diye düşünüyorum. Aslanlar şu anda burada. Burası benim işletmelerimden bir tanesi. Burası en huzurlu, en güvenli yerlerden bir tanesi. Orman Bakanlığı’na ben haber verdim. Çünkü haber çıkacağını duydum. Yıllardan beridir her kış suikasta uğrarım, her bahar operasyon olur, her yaz da hayvanlarla ilgili bir şeyler olur.