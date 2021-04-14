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- Beylikdüzü E-5'te iki araç çarpıştı
Beylikdüzü E-5'te iki araç çarpıştı
2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 14.04.2021 - 09:24
- Güncelleme : 14.04.2021 - 09:41
E-5 Beylikdüzü mevkisi Haramidere istikametinde, 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi.
Sabah saatlerinde meydana gelen kazadan iki aracın sürücüsü de yaralı kurtuldu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. İki araç kullanılamaz hale geldi.
Hurdaya dönen araçlar çekici ile otoparka kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
Beylikdüzü E-5’te iki araç çarpıştı VİDEO