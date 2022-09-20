Avcılar istikametindeki araçtan düşen tekerlek, karayolunda metrelerce yuvarlandı. Sürücülerin zor anları kameraya yansıdı.

İstanbul Beylikdüzü D-100 karayolunda tekerlek paniği yaşandı.

Avcılar istikametinde ilerleyen bir araçtan çıkan tekerlek, akan trafikte uzun süre yuvarlandı.

Sürücüler ani manevra yaptı

Trafikteki araç sürücüleri, tekerlek yüzünden zaman zaman zor anlar yaşadı.

Sürücüler, tekerleğe çarpmamak için kimi zaman yavaşladı, kimi zaman da yönlerini değiştirdi.

O anlar kamerada

Bir süre sonra tekerlek yol kenarına doğru yuvarlanınca trafik normale döndü.

O anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde yuvarlanan tekerlek sürücülere zor anlar yaşattı ViDEO





