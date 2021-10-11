Apartmana giren hırsız, bodrum kattaki otoparkta bulunan ses sistemi ve inşaat malzemelerini alıp, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz cuma günü öğle saatlerinde, İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan apartmanda 2 şüpheliden 1'i, sokakta bir süre dolaştıktan sonra kapısını açık gördüğü apartmana girdi.

Apartmanın bodrum katına inen şüpheli, otoprakta tutulan ses sistemini alıp çıktı.

Çaldığı malzemeleri arkadaşına veren şüpheli, 20 dakika sonra apartmana tekrar girdi.

DEPODA MALZEMELER GÖRÜNMEDİ

Bu sefer de inşaat malzemelerini pazar arabasına yükleyen şüpheli, arkadaşı ile buluştuktan sonra kayıplara karıştı. Depoda malzemelerini göremeyen apartman sakinleri, durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polisler, yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde apartman hırsızı, ses sistemi ve inşaat malzemesi çaldı VİDEO



"22-25 BİN LİRALIK KAYBIMIZ VAR"

Apartmanın yöneticisi Aydın Özbay, "Tam cuma saati giriş-çıkış yapıyor. Önce karşı binayı yokluyor. Daha sonra bizim apartmana giriş yapıyor. Otoparka iniyor. Otoparktan hırsızlığını gerçekleştirdikten sonra çıkış yapıyor. Bir vatandaşımızın ses sistemi, başka bir vatandaşımıza ait inşaat malzemelerini çaldı. Toplamda 22, 25 bin liralık bir kaybımız var." ifadelerini kullandı.





















