Beylikdüzü’nde apartmana giren hırsız, ‘Hırsız Var’ afişlerini yırttı

Farklı tarihlerde apartmana giren şahsın fotoğrafları, altına ‘Hırsız Var’ yazılarak ağaçlara ve duvarlara asıldı. Şüpheli şahıs, arkadaşları ile bölgeye gelip kağıtları yırttı.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan apartmanda, 12 Şubat Cumartesi günü öğle saatlerinde, bir kişi telefonla konuşarak içeri girip dairelerin önünde bulunan ayakkabıları poşete doldurdu.

Hırsız aynı rahatlıkla çıkarken, ayakkabıların gittiğini gören apartman sakinleri durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları kamera incelemesinde şüphelinin M.P. isimli şahıs olduğunu belirledi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

TEKRAR GELDİ, SCOOTER ÇALDI

Aradan geçen bir haftanın ardından tekrar apartmana gelen M.P., bu sefer de apartmanın bodrum katında bulunan dükkandan elektrikli scooter çaldı. Apartman sakinleri, M.P.'den tekrar şikayetçi oldu.

TEKRAR DÖNÜP AFİŞLERİ YIRTTI

Aynı kişinin üst üste yaptığı hırsızlıktan bıkan apartman sakinleri, güvenlik kamerası üzerinden aldıkları M.P.'nin fotoğrafını "Hırsız var" yazarak sokaktaki ağaçlara astı.

Yaptığı son hırsızlıktan bir gün sonra arkadaşları ile apartmanın önüne gelen M.P. yazılı kağıtları yırtıp yere attı. Hırsızlık ve kağıtları yırtıp attığı anlar, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

TESPİT EDİLEN ADRESTE YAKALANDI

M.P., polis ekiplerinin yaptığı adres tespitinin ardından yakalanarak polis merkezine götürüldü. Şüphelinin benzer suçlardan sabıka kaydının olduğu öğrenildi.

“BİZ İLK HIRSIZLIKTAN SONRA GİTTİ SANIYORDUK”

Yaşanan hırsızlığı anlatan Berdan Kalkan, “12 Şubat'ta binaya giriyor. Çıkıyor, ondan sonra poşetini alıp, geliyor. 9-10 tane ayakkabı çalıyor. Toplam 7 bin liralık ayakkabı çalıyor. Biz ilk hırsızlıktan sonra gitti sanıyorduk. Bir hafta sonra bahçe kapısından dükkana giriyor. Yaklaşık 12 dakika kilitle uğraşıyor. Kilidi çıkaramayınca yine gidiyor. Eline kesici bir alet alıp, geliyor. Kilidi kesip, scooter ile beraber gidiyor.” dedi.

“AĞACA OLANLARI İYİ BANTLADIĞIMIZ İÇİN ONLARLA UĞRAŞMAMIŞLAR”

Kalkan, "Biz, adamın kamera görüntüsünden çektiğimiz fotoğraflarını koyduğumuz el ilanlarını astık. Beni 5-10 kişi aradı. Bu adam sonraki gün yakalandı. Şu an polis merkezinde. İlanları astığımız sonraki gün, geliyorlar. Ağaca olanları iyi bantladığımız için onlarla uğraşmamışlar. Duvardakileri elleri ile alıp yırtıyor, yere atıyor." şeklinde konuştu.