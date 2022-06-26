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    Beylikdüzü'nde araba çarpan çocuğun üstüne kapanan baba

    Babası ile birlikte yolun karşısına geçmek isteyen oğula araba çarptı. Kazada sürüklenen oğlunun üzerine kapanan babanın görüntüleri de kameralara yansıdı.
    • 26.06.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 26.06.2022 - 10:40
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    Beylikdüzü'nde araba çarpan çocuğun üstüne kapanan baba

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Gürpınar sahilinde facianın eşiginden dönüldü.

    Baba ile çocuğu ele ele tutşarak yolun karşı tarafına geçmek istedi.

    Çocuk yola fırladı

    Bir anda babasının elinden kurtulan oğul, aniden yola fırladı.

    Araba çarptı

    Yola atlayan küçük çocuğa araba çaptı.

    Beylikdüzü'nde araba çarpan çocuğun üstüne kapanan baba ViDEO

    Beylikdüzü nde araba çarpan çocuğun üstüne kapanan baba #1

    Baba çocuğun üzerine kapandı

    Çocuğu fark eden sürücünün yavaşlamasıyla birlikte korkulan olmazken babası yerde metrelerce sürüklenen oğlunun üzerine kapandı.

    Beylikdüzü nde araba çarpan çocuğun üstüne kapanan baba #2

    Çevredekiler yardım etti

    Bir süre o şekilde yerde kalan baba ve oğlun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

    Çocuğun durumu iyi

    İHA'nın haberine göre; çocuğun durumunun iyi olduğu kaydedilirken kaza anları çevredeki bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

    Beylikdüzü nde araba çarpan çocuğun üstüne kapanan baba #3

    Beylikdüzü nde araba çarpan çocuğun üstüne kapanan baba #4


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