Babası ile birlikte yolun karşısına geçmek isteyen oğula araba çarptı. Kazada sürüklenen oğlunun üzerine kapanan babanın görüntüleri de kameralara yansıdı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Gürpınar sahilinde facianın eşiginden dönüldü.

Baba ile çocuğu ele ele tutşarak yolun karşı tarafına geçmek istedi.

Çocuk yola fırladı

Bir anda babasının elinden kurtulan oğul, aniden yola fırladı.

Araba çarptı

Yola atlayan küçük çocuğa araba çaptı.

Beylikdüzü'nde araba çarpan çocuğun üstüne kapanan baba ViDEO

Baba çocuğun üzerine kapandı

Çocuğu fark eden sürücünün yavaşlamasıyla birlikte korkulan olmazken babası yerde metrelerce sürüklenen oğlunun üzerine kapandı.





Çevredekiler yardım etti

Bir süre o şekilde yerde kalan baba ve oğlun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Çocuğun durumu iyi

İHA'nın haberine göre; çocuğun durumunun iyi olduğu kaydedilirken kaza anları çevredeki bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.



