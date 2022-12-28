Alışveriş merkezindeki ATM'nin yanında unutulan poşetteki çeyiz parasını çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Ele geçirilen para da sahibine teslim edildi.

Hırsızlar mekan ve zaman dinlemiyor...

Bu kez görüntülerin adresi İstanbul'daki bir alışveriş merkezi.

Beylikdüzü ilçesinde yer alan AVM'ye çeyiz alışverişi için giden amca C.E., ATM'den işlem yapmak istedi.

Poşeti alarak uzaklaştı

Bu sırada içinde 70 bin lira olan poşeti ATM'nin yanında unutup ayrıldı. Ardından gelen bir kişi, içinde para olan poşeti fark etti.

Etrafa bakındıktan sonra poşeti alan şahıs hızlıca uzaklaştı.

Kameralar incelendi

Geri döndüklerinde parayı yerinde görmeyen amca C.E. ile yeğeni durumu polise bildirdi.

Beylikdüzü Asayiş Büro Ekipleri, AVM'nin güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Beylikdüzü'nde AVM'de çeyiz parasının çalındığı anlar kamerada VİDEO



Para teslim edildi

Görüntülerde, bir kişinin unutulan parayı alıp uzaklaştığı görüldü. Kimliği tespit edilen şüpheli B.A. gözaltına alınırken, ele geçirilen para da sahibine teslim edildi.

DHA'nın aktarımına göre; şüpheli B.A.nın işlemleri sürüyor.













