- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Beylikdüzü'nde bodyguardlar, hesap ödemeyenleri tekme tokat dövdü
Beylikdüzü'nde bodyguardlar, hesap ödemeyenleri tekme tokat dövdü
Eğlence mekanında hesap ödemedikleri ileri sürülen 2 kişi, bodyguardlar tarafından tekme tokat dövüldü. Yaşanan anlar, saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
- 26.09.2022 - 10:38
- Güncelleme : 26.09.2022 - 11:38
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesine bağlı Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan eğlence mekanında, dün akşam saatlerinde yaşanan hesap kavgası ortalığı karıştırdı.
İddiaya göre mekana gelen 2 kişi, hesabı ödemeyince devreye iş yerinin bodyguardları girdi.
Tekme tokat dövdüler
DHA’nın haberine göre; hesabı ödemeyen şahıslar, iş yerinin bodyguardları tarafından dışarı çıkarılıp tekme tokat dövüldü.
Kavga anları kamerada
Yaşanan anlar, saniye saniye cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, kalabalık grubun 2 kişiyi aralarına alıp dövdüğü anlar yer aldı.
Beylikdüzü'nde bodyguardlar, hesap ödemeyenleri tekme tokat dövdü ViDEO