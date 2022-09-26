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    Beylikdüzü'nde bodyguardlar, hesap ödemeyenleri tekme tokat dövdü

    Eğlence mekanında hesap ödemedikleri ileri sürülen 2 kişi, bodyguardlar tarafından tekme tokat dövüldü. Yaşanan anlar, saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
    • 26.09.2022 - 10:38
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 11:38
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    Beylikdüzü'nde bodyguardlar, hesap ödemeyenleri tekme tokat dövdü

    İstanbul’un Beylikdüzü ilçesine bağlı Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan eğlence mekanında, dün akşam saatlerinde yaşanan hesap kavgası ortalığı karıştırdı.

    İddiaya göre mekana gelen 2 kişi, hesabı ödemeyince devreye iş yerinin bodyguardları girdi.

    Tekme tokat dövdüler

    DHA’nın haberine göre; hesabı ödemeyen şahıslar, iş yerinin bodyguardları tarafından dışarı çıkarılıp tekme tokat dövüldü.

    Kavga anları kamerada

    Yaşanan anlar, saniye saniye cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

    Görüntülerde, kalabalık grubun 2 kişiyi aralarına alıp dövdüğü anlar yer aldı.

    Beylikdüzü'nde bodyguardlar, hesap ödemeyenleri tekme tokat dövdü ViDEO

    Beylikdüzü nde bodyguardlar, hesap ödemeyenleri tekme tokat dövdü #1

    Beylikdüzü nde bodyguardlar, hesap ödemeyenleri tekme tokat dövdü #2

    Beylikdüzü nde bodyguardlar, hesap ödemeyenleri tekme tokat dövdü #3


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