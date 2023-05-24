Beylikdüzü'nde boynunda kelepçe ile ölü bulundu Beylikdüzü'nde yaşayan Fatih Melikşah isimli bir genç, evinde ölü bulundu. Talihsiz gencin yaşadığı evde boynuna plastik kelepçe takılmış bir halde ölü bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan 27 yaşındaki Fatih Melikşah, yaşadığı evde ölü bulundu. Kavaklı Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan Melikşah'ın, yaşadığı evde boynuna plastik kelepçe takılmış bir halde ölü bulunduğu belirlendi. İhbar üzerine siteye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken olay yeri inceleme ekipleri ise çalışma başlattı. Yakınları eve akın etti Haberi duyan gencin yakınları sitenin önüne gelerek bekledi. Yapılan incelemenin ardından Fatih Melikşah'nın cansız bedeni, cenaze aracı ile Adli Tıp morguna götürüldü. Fatih Melikşah'ın ölüm nedeni henüz bilinmezken, emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.