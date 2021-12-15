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    Beylikdüzü’nde, buğday kepeği yüklü kamyon devrildi

    D-100 kara yolunda kontrolden çıkan buğday kepeği yüklü kamyon, devrildi. Buğday kepeği etrafa saçılırken, motosikletli bir şahıs kepeklerin altında kalarak yaralandı.
    • DHA
    • 15.12.2021 - 16:08
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    Beylikdüzü’nde, buğday kepeği yüklü kamyon devrildi

    İstanbul’da, Beylikdüzü ilçesinde D-100 kara yolunda seyir halinde olan buğday kepeği yüklü kamyon, Haramidere yan yon Avcılar yönünde, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak kaza yaptı.

    Devrilen kamyonun kasasındaki tonlarca buğday kepeği etrafa saçılırken, motosikletli bir kişi kepeklerin altında kaldı. Motosikletli kazazedenin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Kazayı yaralı olarak atlatan kamyon sürücüsü ile motosikletli şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Beylikdüzü’nde, buğday kepeği yüklü kamyon devrildi VİDEO

    UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

    Kaza nedeniyle yan yol trafiğe kapanırken hem ana yolda hem yan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

    Ekiplerin, kaza alanındaki çalışmaları sürüyor.

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    Beylikdüzü’nde, buğday kepeği yüklü kamyon devrildi #2

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    Beylikdüzü’nde, buğday kepeği yüklü kamyon devrildi #4

    Beylikdüzü’nde, buğday kepeği yüklü kamyon devrildi #5

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