Personelin çalışır durumda bıraktığı araç, 2 kişi tarafından çalındı. GPS cihazı sayesinde, araç aynı gün içinde boş bir araziye park edilmiş halde bulundu.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesine bağlı Yakuplu Mahallesi'ndeki börekçinin önünde, geçtiğimiz pazar günü saat 05.30 sıralarında, börek tepsilerini dükkana sokan kişi hafif ticari aracı çalışır halde bıraktı.

Kısa süre sonra başka bir hafif ticari araçla sokaktan geçen kişiler, sürücünün içinde olmadığını fark edince dönüş yapıp tekrar geldi.

Araçtan inen bir kişi aracı çaldı. Şüpheliler, 2 araçla buradan uzaklaştı. Tepsileri dükkana bıraktıktan sonra dışarı çıkan personel, aracı yerinde göremedi.

GPS CİHAZI SAYESİNDE AYNI GÜN BULUNDU

İş yeri sahiplerine durumun bildirilmesinin ardından, hafif ticari araçta bulunan GPS cihazı sayesinde araç aynı gün içinde boş bir araziye park edilmiş halde bulundu.

Beylikdüzü’nde, çalıntı araç GPS sayesinde bulundu ViDEO

"GELDİKLERİ ARACIN PLAKASINDA OYNAMA YAPMIŞLAR"

Olayla ilgili konuşan dükkan sahibi Hüsamettin Akkuş, "Sabah saatlerinde bizim imalattan geliyorlar buraya börekleri bırakmak için. Çalışanımız araçtan inip ürünleri içeri bırakmaya giriyor. O esnada aracı takip mi etmişler bilmiyorum çalışır vaziyette aracı gördüklerinde dönüş yapıp geliyorlar. Araçtan biri iniyor. Bizim aracın direksiyonuna geçiyor. Basıp gidiyor. Allah'tan araçta GPS vardı, yerini tespit ettik aldık. Kontak anahtarı üzerinde yoktu. Buraya geldikleri aracın plakasında oynama yapmışlar." dedi.