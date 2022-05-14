Çalıntı araçla park halindeki otomobil çalan şüpheliler, hayalet gösterge çalmaya çalışırken fark edildi. Kimliği tespit edilen şüphelilerden C.G., polis tarafından yakalandı.

Beylikdüzü’ne bağlı Kavaklı Mahallesi'nde 8 Mayıs günü, çalıntı araçla gelip bir araç daha çalan 4 şüpheli kameraya yansıdı.

Etrafı iyice kolaçan eden şüpheliler, kimsenin olmamasını fırsat bilerek harekete geçti.

DHA’nın haberine göre; sabah olunca aracını yerinde göremeyen sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çalıntı araçla hayalet gösterge çalarken yakalandılar

Çaldıkları araçla Adnan Kahveci Mahallesi'ne gelen şüpheliler buradan da park halindeki otomobili çaldıktan sonra, çalıntı araçlarla Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir siteye geldi.

Burada da bir otomobilin hayalet göstergesini çalmaya uğraşan şüpheliler, yakayı ele verdi. Güvenlik görevlisine yakalanan 4 şüpheli, hızla bölgeden ayrıldı.

Beylikdüzü'nde, çalıntı araçla gelip otomobil çalan hırsızlar kamerada



Kimlikleri tespit edildi

Kimlikleri tespit edilen şüphelilerden C.G., Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Başakşehir'de yakalandı.

İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.