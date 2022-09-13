Gece kulübü işleten M.A.’yı kaçırıp çıplak fotoğraf ve videolarla tehdit ettiği ileri sürülen çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde, 16 Mayıs 2022 tarihinde saat 06.30 sıralarında, bir gece kulübü işlettiği öğrenilen M.A., iş yerine gelen silahlı kişiler tarafından kaçırıldı.

Çıplak fotoğrafları ve videosu çekilen M.A., mekanına el koyulmakla tehdit edildi. M.A.’nın ağabeyi Y.A.’dan da 100 bin lira isteyen şüpheliler, M.A.’nın yanında bulunan 9 bin lira para alyans, altın kolye ve saatini gasbetti.

Soruşturma başlatıldı

M.A., serbest bırakılmasının ardından polise giderek şikayetçi oldu. M.A.’nın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA’nın haberine göre; olaya karıştığı belirlenen Fesih E.(33), olaydan bir gün sonra gözaltına alındı. Bu kişi tutuklandıktan sonra geçtiğimiz temmuz ayında yapılan operasyonda, olayın faillerinden Yakup E.(29) ve Fırat Ü.(20) de yakalandı.

Beylikdüzü’nde, çıplak fotoğraflarla iş adamına şantaj yapan çeteye operasyon VİDEO



Evden tüfek ve tabancalar çıktı

Fırat Ü.'nün evinde yapılan aramada kaleşkinof otomatik tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 şüpheli daha gözaltına alındı

Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler Rıdvan E.(32) , Kenan T.(25) Murat A.(24), Bünyamin E.(22), Salahaddin K.(24) Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Çatıdan kaçmaya çalıştılar

Şüphelilerin çatıdan kaçmaya çalışırken yakalandığı öğrenilirken, o anları da polis kamerası kaydetti.

Daha önceden polise çok sayıda geliş kaydı bulunduğu öğrenilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir adet tabanca, çeşitli çap ve markada 174 mermi, iki adet hassas terazi ile 9 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.