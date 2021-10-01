Beylikdüzü’nde, dolandırıcılar evine yüzlerce liralık yemek siparişi gönderdi

Hüseyin Kolaç’ı arayan dolandırıcılar, kişisel bilgilerinin ellerinde olduğunu söyleyerek tehdit etti. Dolandırıcılar Kolaç’ın evine, kapıda ödemeli yüzlerce liralık yemek siparişi gönderdi.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde ikamet eden Hüseyin Kolaç (45), telefon dolandırıcılarının hedefi oldu.

Bilmediği bir numara tarafından defalarca aranan Kolaç numaraya cevap verdiğinde, kimliği belirsiz bir şahıs Kolaç’a kişisel bilgilerinin sanal ortamda dolaştığını, istediklerini yapmazsa rahatsız edeceklerini söyledi. Kolaç, telefonun diğer ucundaki şahıs ile tartıştıktan sonra konuşmayı sonlandırdı.

Olaydan birkaç saat sonra Kolaç'ın evine, yemek sitelerinden kapıda ödemeli siparişler gelmeye başladı.

Sabah saatlerine kadar gelen yüzlerce yemek siparişini kapıdan çeviren Kolaç, durumu hem yemek sitelerine hem Cumhuriyet Savcılığı’na bildirerek suç duyurusunda bulundu.

“BUNDAN SONRA SENİ ÇOK RAHATSIZ EDECEĞİZ”

Evine gelen siparişleri kanıt olması için kamera kaydına alan Kolaç, yaşadıklarına ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Ayın 25’inde beni gündüz saatlerinde birisi aradı gizli numaradan, tehdit ve küfürlü konuştu benimle. Bir kumar ve oyun sitesinden bahsetti, ne olduğunu anlayamadım. Bütün gizli bilgilerimin elinde olduğunu söyledi ve bana gönderdi tüm bilgilerimi. Ben de çok umursamayarak telefonu kapattım. ‘Bundan sonra seni çok rahatsız edeceğiz ve isteklerimizi bildireceğiz’ dediler.





“BİRÇOK İNSANIN KİŞİSEL BİLGİLERİNİN ELLERİNDE OLDUĞUNU SÖYLEDİLER”

Ondan sonra uyudum. Sabah namazına kalktığımda bana saat 1’den başlayarak 1 buçuğa kadar arama olmuş yine cevapsız gece. Ben de sabah namazda aradım, kimsiniz ne istiyorsunuz dedim. Onlar da bana ‘yanlış numara’ diyerek cevap verdi. Ben de yanlış numara bu kadar uzun süre aramaz dedim. Bana dedikleri şu; oyun ve kumar sitelerinde benim adreslerimin olduğu, benim gibi birçok insanın kişisel bilgilerinin ellerinde olduğunu söylediler.

“EVİME SÜREKLİ YEMEK SİPARİŞİ GÖNDERİYORLAR”

Siparişler geldi, eve siparişleri verdikleri telefon numarası bana ait değil ama adres bana ait. Ayın 25’inden bu yana yemek siparişi göndererek taciz olayı devam ediyor. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundum. Beni arayanlardan birisi kendi numarasıyla aradığı için kendi numarası da çıktı. Benim evime sürekli yemek siparişi gönderiyorlar. Benim adıma veya başka birinin adına benim adresimi kullanarak sipariş geliyor. Sabaha kadar sürüyor bu böyle.”