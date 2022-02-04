- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Beylikdüzü’nde, ağaca çarpıp takla attı
Beylikdüzü’nde, ağaca çarpıp takla attı
Cadde üzerinde seyreden araç, düz yolda aniden ağaca çarpıp takla attı. Sürücünün hafif yaralandığı kaza anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 04.02.2022 - 09:38
- Güncelleme : 04.02.2022 - 10:12
Beylikdüzü'nde Organize Sanayi Bölgesi girişinde, dün saat 12.00 sıralarında, cadde üzerinde seyreden bir otomobil aniden yol kenarındaki ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Kazayı gören vatandaşlar, sürücünün yardımına koştu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine, olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücüye, ambulansta müdahale edildi.
Beylikdüzü'nde ağaca çarpıp takla attı VİDEO
KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan kaza anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin düz yolda giderken ağaca çarparak takla attığı görüldü. Ayrıca, vatandaşların yardıma koştuğu anlar yer aldı.