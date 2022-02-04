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    Beylikdüzü’nde, ağaca çarpıp takla attı

    Cadde üzerinde seyreden araç, düz yolda aniden ağaca çarpıp takla attı. Sürücünün hafif yaralandığı kaza anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 04.02.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 04.02.2022 - 10:12
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    Beylikdüzü’nde, ağaca çarpıp takla attı

    Beylikdüzü'nde Organize Sanayi Bölgesi girişinde, dün saat 12.00 sıralarında, cadde üzerinde seyreden bir otomobil aniden yol kenarındaki ağaca çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Kazayı gören vatandaşlar, sürücünün yardımına koştu.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine, olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücüye, ambulansta müdahale edildi.

    Beylikdüzü'nde ağaca çarpıp takla attı VİDEO

    KAMERAYA YANSIDI

    Öte yandan kaza anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin düz yolda giderken ağaca çarparak takla attığı görüldü. Ayrıca, vatandaşların yardıma koştuğu anlar yer aldı.

    Beylikdüzü’nde, ağaca çarpıp takla attı #1

    Beylikdüzü’nde, ağaca çarpıp takla attı #2


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