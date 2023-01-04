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Beylikdüzü'nde ekspere getirilen aracın motoru patladı
İstanbul Beylikdüzü'nde galericiler sitesine eksper işlemi için getirilen arabanın motorunda patlama meydana gelirken, panik anları görüntülendi.
- 04.01.2023 - 04:37
Beylikdüzü’nde oto ekspertize getirilen arabanın motorunda patlama meydana geldi.
Patlama sırasında henüz aracın içerisinde olan otomobil sahipleri, panikle dışarı çıktı.
Yangın tüpüyle müdahale edildi
İHA'nın haberine göre; aracın kaputu yanmaya başlarken çevredeki çalışanlar, arabaya yangın tüpüyle müdahale etti.
Beylikdüzü'nde ekspere getirilen aracın motoru patladı - VİDEO
Faciadan dönüldü
Araç, başka bir patlama olmadan söndürülürken büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.
Yaşanan o anlar site içindeki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi.