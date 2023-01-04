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    Beylikdüzü'nde ekspere getirilen aracın motoru patladı

    İstanbul Beylikdüzü'nde galericiler sitesine eksper işlemi için getirilen arabanın motorunda patlama meydana gelirken, panik anları görüntülendi.
    • 04.01.2023 - 04:37
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    Beylikdüzü'nde ekspere getirilen aracın motoru patladı

    Beylikdüzü’nde oto ekspertize getirilen arabanın motorunda patlama meydana geldi.

    Patlama sırasında henüz aracın içerisinde olan otomobil sahipleri, panikle dışarı çıktı.

    Yangın tüpüyle müdahale edildi

    İHA'nın haberine göre; aracın kaputu yanmaya başlarken çevredeki çalışanlar, arabaya yangın tüpüyle müdahale etti.

    Beylikdüzü'nde ekspere getirilen aracın motoru patladı - VİDEO

    Beylikdüzü nde ekspere getirilen aracın motoru patladı #1

    Faciadan dönüldü

    Araç, başka bir patlama olmadan söndürülürken büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

    Yaşanan o anlar site içindeki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi.

    Beylikdüzü nde ekspere getirilen aracın motoru patladı #2


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