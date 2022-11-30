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    Beylikdüzü’nde, erkek kuaförüne kurşun yağdırdılar

    Maskeli bir şekilde erkek kuaförünün önüne gelen 2 şüpheli, kurşun yağdırıp olay yerinden kaçtı. Kimsenin yaralanmadığı olay, güvenlik kamerasına da yansıdı.
    • 30.11.2022 - 11:41
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 11:59
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    Beylikdüzü’nde, erkek kuaförüne kurşun yağdırdılar

    İstanbul’un Beylikdüzü ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde, dün saat 21.30 sıralarında kimliği belirsiz ve maskeli iki şüpheli, geldikleri erkek kuaförünün önünde kurşun yağdırdı.

    Dükkan sahibi Mehmet Nas, şüphelilerin arkasından koştu. Nas’ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Olayda ölen ya da yaralanan kimse olmadı.

    Bölgeye gelen ekipler, olay yerinde incelemeler yaptı.

    Saldırı anları kamerada

    Esnaf Ömer Çabas, "Biz dükkandaydık. Buraya iki kişi geldi ve silah patlattılar. Kim olduklarını bilmiyoruz. 4-5 el sıktılar." dedi.

    Öte yandan saldırı anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Beylikdüzü’nde, erkek kuaförüne kurşun yağdırdılar ViDEO

    Beylikdüzü’nde, erkek kuaförüne kurşun yağdırdılar #1

    Beylikdüzü’nde, erkek kuaförüne kurşun yağdırdılar #2

    Beylikdüzü’nde, erkek kuaförüne kurşun yağdırdılar #3


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