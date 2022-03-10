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    Beylikdüzü’nde eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti

    Biri 2, diğeri 7 yaşındaki iki oğlunu tabancayla vurarak öldüren baba, çocuklarının annesi eşini de hayattan kopardı. Sonrasında kendi yaşamına da son veren kişinin, cinnet getirdiği öne sürüldü.
    • DHA
    • 10.03.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 10:06
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    Beylikdüzü’nde eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti

    İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan gümrük memuru Bülent Aktaş'ın işe gitmemesi üzerine arkadaşları şüphelenip, durumu polise haber verdi.

    İhbar üzerine sitedeki dört katlı binanın ikinci katındaki daireye giden polis ekipleri, 4 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

    HEPSİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

    Yapılan incelemede cinnet getiren Bülent Aktaş'ın, eşi Kader Vural Aktaş ile çocukları Mehmet Ali (7) ve Ömer Asil'i (2) tabancayla ateş ederek öldürüp, aynı tabancayla intihar ettiği belirlendi.

    Savcı ve polislerin çalışmalarının ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    Beylikdüzü’nde eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti #1

    SEVGİ CÜMLESİ PAYLAŞTI

    Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cenazelerin taşındığı sırada ailenin yakınları sinir krizleri geçirdi.

    Öte yandan, Kader Vural Aktaş'ın sosyal medya paylaşımında, bir sevgi cümlesi yazarak eşinin adını etiketlediği görüldü.

    Beylikdüzü’nde eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti #2

    “İYİ GEÇİNEN BİR AİLEYDİ”

    Ailenin komşularından Meltem Şimşek, “Havaalanı gümrükte çalışıyordu, arkadaşımın eşi. Biz de şoke olduk. İki çocuğu vardı. Burada ben de olabilirdim. Kadına şiddet artık bir yerde bitmeli. Kadınlarımız ölüyor. Ben de bir anneyim. Devletin büyüklerinin buna bir 'dur' demesi lazım. Herkese silah verilmemesi lazım. Olayla ilgili, dün eşi evde önce küçük bebeğini ve kadını öldürdükten sonra intihar etmiş. 2-3 yıldır komşuyuz. Aralarında bir problem yoktu. İyi bir aileydi. Sorunsuz iyi geçinen bir aileydi. Hiç kimse beklemiyordu. Artık bu tarz ölümlere bir son verilmesi lazım. İnsan kendini onun yerine koyuyor. Sözün bittiği yerdeyiz.” dedi.

    Beylikdüzü’nde eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti #3

    Beylikdüzü’nde eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti #4

    Beylikdüzü’nde eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti #5


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