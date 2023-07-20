Beylikdüzü’nde ev sahibi, kiracının kapısına dayandı Kiracısına “Oğlum geliyor, evden çıkın” diyen ev sahibi, gece yarısı kapıya dayandı. Küfür ve tehditler savurarak kapıyı yumruklayan ev sahibi, kiracısının o anları kayıt altına alması üzerine bir anda kibarlaşarak üslubunu değiştirdi.

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İHA

Kiracılar, ev sahiplerinin adeta eline düşmüş durumda…

Ya zammı kabul ediyorlar ya da çıkmak zorunda kalıyorlar.

Konutlarına zam üstüne zam yapan ev sahipleri, karşı gelenleri ise “Oğlum geliyor, evden çıkın” bahanesiyle gönderebiliyor.

Kiracının kapısına dayandı

Dün İstanbul Beylikdüzü’nde yine bir ev sahibi-kiracı kavgası çıktı.

Yakuplu Mahallesi’nde oturan bir ev sahibi, birden fazla boş dairesi olmasına rağmen kiracısını çıkarmak istedi.

Kiracının “Hayır” cevabı üzerine gece yarısı eşi ile birlikte kapıya dayanan ev sahibi, küfür ve tehditler savurdu.

Üslubu bir anda değişti

Kiracı kadının o anları cep telefonu ile kayda alması üzerine ev sahibi bir anda sakinleşti ve konuşmasını değiştirdi.

Yaptıklarını reddeden adam, kapının kapanmasıyla yeniden küfretmeye devam etti.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olup olmadıkları henüz bilinmiyor.