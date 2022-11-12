Beylikdüzü'nde komşular arasında gürültü kavgasına silahlı

Bir sitede gürültüden rahatsız olan komşular arasında başlayan tartışma bıçaklı silahlı kavgaya dönmesiyle çevredekilerin korku dolu anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir sitede oturan komşular arasında gürültü sebebiyle başlayan tartışmada ortalık savaş alanına döndü.

Geçtiğimiz günlerde bir sitede gerçekleşti iki komşu arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Komşular birbirine bıçak çekti

İkili arasında sözlü başlayan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Taraflardan birisi bıçak çekip şahsın üzerine yürüyünce, diğeri silah doğrultarak karşılık verdi.

Beylikdüzü’nde sitede silahlı bıçaklı gürültü kavgası VİDEO

Saldırgan polis merkezine götürüldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine siteye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen emniyet güçleri, şahısları ve silah ile bıçağı muhafaza altına alarak polis merkezine götürdü.

Korku dolu anlar yaşandı

Yaşanan olayda yaranan olmazken site içindeki kadınlar ve çocuklar panik içinde bağırıp ağlamaya başladı.

O anlar kayıt altına alındı

İHA'nın haberine göre, kavga anı bir başka komşu tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.