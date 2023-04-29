İHA

Bu kez yapılan hırsızlık, gerçekten şaşırttı…

Geçtiğimiz cuma günü 01.00 sıralarıydı.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi’ndeki sitenin önünde bir süre etrafı gözetleyen hırsız, çevrede kimsenin olmadığından emin olduğunda apartmanın girişine yöneldi.

Güvenlik kameralarının olduğunu fark eden şahıs, yüzünü kapatarak elindeki tornavida ile zil panelini sökmeye başladı.

Yaklaşık 5 dakikada 7 bin TL değerindeki iki zil panelini çalan hırsız, olayın ardından kayıplara karıştı.

Apartman sakinleri sabah uyandığında durumun farkına vararak, polis ekiplerine haber verdi.

Olayla ilgili inceleme sürerken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Sıra dışı hırsızlık hakkında konuşan apartman sakinlerinden İlker Caran, şunları söyledi:

Gece saatlerinde sitemizde bir hırsızlık olayı yaşandı. Sabah eşim işe giderken bana fotoğraf attı ve zil panelinin çalındığını gördüm. Hemen yöneticimiz ile görüştük ve kamera kayıtlarına baktık. Hırsızın yüzü belli olmuyordu. Maskesi vardı ve suratını kapatıyordu. Güzel bir atasözümüz var bizim, ‘Hırsız kapı çalmaz’ denir ama zili çaldı. Güzel bir sistem kurmuştuk ama hırsız birkaç dakika içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Tabii hırsızlık olacağı yönünde bir kuşkumuz vardı. Bu şekilde bir hırsızlıkla karşılaşacağımızı düşünmemiştik. Zil panelini ne yapacak, nasıl satacak bilmiyorum. Tanesini biz 3 bin 500 TL’ye almıştık. İki panel için 7 bin TL gibi bir zararımız var.