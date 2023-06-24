İHA
Akıl sır ermeyen eylemin adresi, İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi…
Dün öğle saatlerinde Barış Mahallesi'ndeki bir dükkana kimliği belirsiz kadınlar geldi.
Dükkanda bir süre oyalanan kadınlar, ürünleri çalmaya başladı.
Polisi görünce dükkandan kaçtılar
Hırsızlığı fark eden dükkan sahibi ise hemen polisi aradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipleri gören kadınlar da, hızlıca dükkandan çıktı.
Yakalanmamak için soyundular
Koşarak kaçmaya çalışan kadınlar, aniden soyundu.
Hem dikkat dağıtmak hem de yakalanmamak için sokak ortasında giysilerini çıkaran kadınlar, emellerine ulaştı.
Eylem sonuç verdi
Hırsızlık şüphelileri, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
O anlar, bu sırada sokakta olan bir araç sürücüsünün kamerasına yansıdı.