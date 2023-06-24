İHA

Akıl sır ermeyen eylemin adresi, İstanbul’un ilçesi…

Dün öğle saatlerinde Barış Mahallesi'ndeki bir dükkana kimliği belirsiz kadınlar geldi.

Dükkanda bir süre oyalanan kadınlar, ürünleri çalmaya başladı.

Polisi görünce dükkandan kaçtılar

Hırsızlığı fark eden dükkan sahibi ise hemen polisi aradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipleri gören kadınlar da, hızlıca dükkandan çıktı.

Yakalanmamak için soyundular

Koşarak kaçmaya çalışan kadınlar, aniden soyundu.

Hem dikkat dağıtmak hem de yakalanmamak için sokak ortasında giysilerini çıkaran kadınlar, emellerine ulaştı.

Eylem sonuç verdi

Hırsızlık şüphelileri, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

O anlar, bu sırada sokakta olan bir araç sürücüsünün kamerasına yansıdı.