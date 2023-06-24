Beylikdüzü'nde hırsız kadınlar, yakalanmamak için soyundu Hırsızlık şüphelisi bir grup kadın, dükkandan ürün çalarken fark edildi. Şikayet üzerine gelen polisten kaçan kadınlar, yakalanmamak için soyundu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA Akıl sır ermeyen eylemin adresi, İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi… Dün öğle saatlerinde Barış Mahallesi'ndeki bir dükkana kimliği belirsiz kadınlar geldi. Dükkanda bir süre oyalanan kadınlar, ürünleri çalmaya başladı. Polisi görünce dükkandan kaçtılar Hırsızlığı fark eden dükkan sahibi ise hemen polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipleri gören kadınlar da, hızlıca dükkandan çıktı. Yakalanmamak için soyundular Koşarak kaçmaya çalışan kadınlar, aniden soyundu. Hem dikkat dağıtmak hem de yakalanmamak için sokak ortasında giysilerini çıkaran kadınlar, emellerine ulaştı. Eylem sonuç verdi Hırsızlık şüphelileri, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. O anlar, bu sırada sokakta olan bir araç sürücüsünün kamerasına yansıdı.