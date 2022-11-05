Petrol
98.75
4.31%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
397.506
2.76%
BTXN Coin
10.57
3.02%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Açık 13 C

    Beylikdüzü'nde iki kadın birbirine girdi

    İki kadının sözlü tartışması, kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerasına yansıyan kavgada kadın ile yanındaki erkeğin, diğer kadına "Seni öldürürüm" şeklinde bağırdıkları duyuldu.
    • 05.11.2022 - 10:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beylikdüzü'nde iki kadın birbirine girdi

    İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iki kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tarafların karşılıklı birbirlerine küfrettiği tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    "Seni öldürürüm"

    Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan kavga ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

    Görüntülerde, kadın ile yanındaki erkeğin, diğer kadına "Seni öldürürüm" şeklinde bağırdıkları duyuldu.

    Beylikdüzü'nde iki kadının kavgası VİDEO

    Beylikdüzü nde iki kadın birbirine girdi #1

    Beylikdüzü nde iki kadın birbirine girdi #2


    Kayıt olan ilk 500 kişi arasına gir, sen de zengin ol!
    Advertorial

    Kayıt olan ilk 500 kişi arasına gir, sen de zengin ol!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2. İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2. İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj

    İzmir'de deprem anı kameraya yansıdı
    Gündem

    İzmir'de deprem anı kameraya yansıdı

    Görüş Bildir