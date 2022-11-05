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Beylikdüzü'nde iki kadın birbirine girdi
İki kadının sözlü tartışması, kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerasına yansıyan kavgada kadın ile yanındaki erkeğin, diğer kadına "Seni öldürürüm" şeklinde bağırdıkları duyuldu.
- 05.11.2022 - 10:30
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iki kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tarafların karşılıklı birbirlerine küfrettiği tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
"Seni öldürürüm"
Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan kavga ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Görüntülerde, kadın ile yanındaki erkeğin, diğer kadına "Seni öldürürüm" şeklinde bağırdıkları duyuldu.
Beylikdüzü'nde iki kadının kavgası VİDEO