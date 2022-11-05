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Beylikdüzü'nde iki kadın birbirine girdi

Beylikdüzü'nde iki kadın birbirine girdi

İki kadının sözlü tartışması, kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerasına yansıyan kavgada kadın ile yanındaki erkeğin, diğer kadına "Seni öldürürüm" şeklinde bağırdıkları duyuldu.