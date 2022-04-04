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Beylikdüzü'nde inşaattan düşen adam yaşamını yitirdi

Beylikdüzü'nde inşaattan düşen adam yaşamını yitirdi

Dengesini kaybederek çalıştığı inşaatın 6'ıncı katından düşen işçi, sağlık ekiplerinin olay yerine yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.