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    Beylikdüzü'nde inşaattan düşen adam yaşamını yitirdi

    Dengesini kaybederek çalıştığı inşaatın 6'ıncı katından düşen işçi, sağlık ekiplerinin olay yerine yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • İHA
    • 04.04.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 10:22
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    Beylikdüzü'nde inşaattan düşen adam yaşamını yitirdi

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı’nda bir inşaat işçisi kaza geçirdi.

    İnşaatta çalışan şahıs, dengesini kaybederek 6. kattan aşağı düştü.

    6. KATTAN DÜŞTÜ

    Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

    KURTARILAMADI

    Ağır yaralanan işçi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Beylikdüzü'nde inşaattan düşen adam yaşamını yitirdi VİDEO

    Beylikdüzü nde inşaattan düşen adam yaşamını yitirdi #1

    Beylikdüzü nde inşaattan düşen adam yaşamını yitirdi #2


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