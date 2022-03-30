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    Beylikdüzü’nde iş yerine silahlı saldırı anları kamerada

    Kimliği belli olmayan 2 şahıs, motosikletle geldikleri sokakta bulunan bir iş yerine silahla ateş açtıktan sonra kaçtı. Olay anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • İHA
    • 30.03.2022 - 08:49
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 09:24
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    Beylikdüzü’nde iş yerine silahlı saldırı anları kamerada

    Beylikdüzü ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Gelincik Sokak’ta, dün saat 17.00 sıralarında henüz kimlikleri belirlenemeyen motosikletli 2 kişi, bilinmeyen bir nedenle yol üzerindeki bir iş yerine silahla ateş etti.

    Silahtan çıkan mermiler, iş yerinin camına isabet etti.

    Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

    ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevreye emniyet şeridi çekip güvenlik önlemleri aldı.

    Çevredeki vatandaşlar, olay yerinden uzaklaştırıldı.

    Beylikdüzü’nde iş yerine silahlı saldırı anları kamerada

    DELİLLER TOPLANDI

    Mermi kovanları ve diğer deliller toplanarak incelenmek üzere polis merkezine geçildi. Saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

    Beylikdüzü’nde iş yerine silahlı saldırı anları kamerada #1

    OLAY ANI KAMERADA

    Öte yandan olay anları anbean güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    Görüntülerde, sokaktan geçen motosikletli 2 saldırganın bir iş yerine silahla ateş ettiği, saldırganların hız kesmeden ara sokaklara girerek izlerini kaybettirdikleri ve dükkanda bulunan bazı vatandaşların dışarı çıktığı görüldü.

    Beylikdüzü’nde iş yerine silahlı saldırı anları kamerada #2

    Beylikdüzü’nde iş yerine silahlı saldırı anları kamerada #3

    Beylikdüzü’nde iş yerine silahlı saldırı anları kamerada #4


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