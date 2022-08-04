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    Beylikdüzü’nde iş yerlerini dolandıran kadın yakalandı

    "Cüzdanım evde kaldı. Yan dükkanda çalışıyorum" yalanı ile 5 ayrı iş yerini 4 bin 620 lira dolandıran F.N.A adlı kadın tutuklandı.
    • 04.08.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 17:54
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    Beylikdüzü’nde iş yerlerini dolandıran kadın yakalandı

    İstanbul’un Beylikdüzü ilçesine bağlı Gürpınar, Kavaklı, Adnan Kahveci mahallelerinde, bir kadının 5 ayrı iş yerini dolandırdığı iddia edildi.

    DHA’nın haberine göre; “Karşı dükkanda çalışıyorum. Ürünün parasını hemen getireceğim. Cüzdanım evde kalmış.” diyen kadın, topladığı 4 bin 620 lira ile ortadan kayboldu.

    Kimliği tespit edildi

    İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine çalışmalara başlayan polis ekipleri, dolandırıcı kadının kimliğini tespit etti.

    Cezaevine gönderildi

    Yapılan çalışmalar sonucunda F.N.A., Adnan Kahveci Mahallesi’nde polis ekiplerince yakalandı. Polis merkezine götürülen kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    F.N.A., çıkartıldığı mahkemece dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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