İki grup arasında kafede çıkan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taraflar, birbirlerine sandalyeler ile saldırdı. Yaşanan anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde bulunan bir kafede, geçtiğimiz salı akşam saatlerinde, iddiaya göre kafede oturan kişilerle, dışarıda bekleyen bir grup arasında sözlü olarak tartışma başladı.

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İki grup önce birbirlerine yumruklarla saldırdı.

SANDALYE İLE VURMAYA ÇALIŞTI

Ardından içlerinden biri, kavga ettiği kişiye sandalye ile vurmaya çalıştı.

Daha sonra iki grup birbirine sandalyeleri fırlattı.

Beylikdüzü’nde, kafedeki kavgada sandalyelerle saldırdılar ViDEO

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Kavga, kısa sürede kafenin dışına taştı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu iki grup ayrıldı.

Yaşanan kavga kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.