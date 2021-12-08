Beylikdüzü'nde kanala düşen işçi halatla çıkarıldı

Barış Mahallesi'nde yapım aşamasında olan yağmur suyu kanalına düşen işçi, itfaiye ekipleri tarafından halatla kurtarıldı.

Beylikdüzü'nün Barış Mahallesi'nde yapım aşamasında olan yağmur suyu kanalında çalışan Mehmet Naci Yaşar, 5 metre yükseklikten kanala düştü.

Arkadaşlarının yardım seslerini duyan diğer çalışanların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HALATLA ÇIKARILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından düşen işçiyi halatla yukarı çıkardı.

BACAĞI KIRILDI

Sedyeyle ambulansa taşınan Yaşar, hastaneye sevk edildi. Bacağında kırık olduğu belirlenen işçinin, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

















