Beylikdüzü'nde kavşakta drift atan sürücüye 19 bin 115 lira ceza

Bir sürücü, lüks otomobiliyle kavşakta drift atarak hem kendisi hem de trafikteki diğer araçlar için tehlike oluşturdu. Yaşananların ardından sürücü ve araç sahibine, 19 bin 115 liralık ceza kesildi.

Şehir magandaları, trafikte tehlike saçmaya devam ediyor.

Magandalardan biri, son olarak kendini İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde gösterdi.

Marmara Mahallesi'ndeki Hürriyet Bulvarı'nda, geçen hafta, otomobil sürücüsünün kavşakta drift atıp trafiği tehlikeye soktuğu görüntülere yansıdı.

Tehlike oluşturdu

Sürücü, yol kenarında bekleyen bir kişiyi de aracına aldı. Bir süre daha drift yapan sürücü ardından oradan ayrıldı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis, plaka bilgilerinden tespit ettiği sürücüsü gözaltına aldı.

Beylikdüzü'ndeki kavşakta drift attı ViDEO

19 bin 115 liralık ceza kesildi

Sürücüye; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun; 67/1-D 'drift' maddesinden 9 bin 125 lira, 36/3-A 'Sürücü belgesiz araç kullanmak' maddesinden 3 bin 674 lira, 46/2-H 'Tek yönlü karayolunda ters istikamette seyretmek' maddesinden bin 823 lira, 73/A 'Kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak' maddesinden 196 lira, 30/1-B 'Görüşü engeller nitelikte süs, aksesuar vb. araçları kullanmak' maddesinden 427 lira, 47/1-D 'Yönetmelikte belirtilen kurallara uymamak' maddesinden 196 lira, araç sahibine de 36/3-A 'Sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmak' maddesinden 3 bin 674 lira olmak üzere toplamda 19 bin 115 lira idari para cezası uygulandı.

DHA'nın haberine göre; ayrıca yine sürücü hakkında trafikte yaptığı tehlikeli hareketler nedeniyle, Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesi gereği adli işlem yapıldı.





