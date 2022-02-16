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    Beylikdüzü’nde kendisine tokat atan kişiyi yumrukladı

    Bir kişinin, kendisine tokat atana yumruklarla karşılık verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
    • DHA
    • 16.02.2022 - 10:07
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 10:20
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    Beylikdüzü’nde kendisine tokat atan kişiyi yumrukladı

    İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi’nde otomobilinde oturan bir kişi, apartmandan çıkan 2'si kadın 4 kişilik bir grupla tartışmaya başladı.

    TOKADI YEDİ, KARŞILIĞI YUMRUKLA ALDI

    13 Şubat Pazar günü saat 23.45 sıralarında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken aracından inen kişi, gruptan birine tokat attı.

    Tokadı yiyen kişi, yumruklarla karşılık verdi.

    YERE DÜŞÜRDÜ, DÖVMEYE DEVAM ETTİ

    Yanındakilerin araya girmeye çalışmasına rağmen durmayarak, yere düşürdüğü kişiyi darbetmeye devam etti.

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavga eden kişileri ayırarak karakola götürdü.

    Beylikdüzü'nde kendisine tokat atan kişiyi yumrukladı VİDEO

    BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

    İfadeleri alınan kişilerin, birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

    Yaşanan kavga anları ise apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

    “BİR KADININ ÇIĞLIK SESİ GELDİ”

    Yaşananları anlatan mahalle sakini Nedim Hüsnü, “Nasıl olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Gece saat 23.00 sıralarında otururken bir kadının çığlık sesi geldi. Bağırdığını duyduk. Sesleri duyduktan gittikten sonra çıktık biz de. Olayın nasıl olduğunu bilmiyoruz. Kimin kime vurduğunu da görmedik.” dedi.

    Beylikdüzü’nde kendisine tokat atan kişiyi yumrukladı #1


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