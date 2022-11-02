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Beylikdüzü'nde lise öğrencilerinin kavgası: 1 yaralı

Beylikdüzü'nde lise öğrencilerinin kavgası: 1 yaralı

Yakuplu Mahallesinde iki grup öğrenci arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir öğrenci yaralanırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.