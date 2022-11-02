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    Beylikdüzü'nde lise öğrencilerinin kavgası: 1 yaralı

    Yakuplu Mahallesinde iki grup öğrenci arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir öğrenci yaralanırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • 02.11.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 10:11
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    Beylikdüzü'nde lise öğrencilerinin kavgası: 1 yaralı

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 31 Ekim günü öğle saatlerinde iki öğrenci grubu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Öğrenci grubu arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü yanında bıçak bulunan bir şahıs karşı gruptaki öğrenciyi bacağından yaralandı.

    Çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmesi sonucunda kavga kısa sürede sonlandı.

    Öğrenciler güçlükle yürüdü

    Öğrenciler, yaralı arkadaşları için yoldan geçen araç sürücülerinden yardım istedi. Güçlükle yürüyen yaralı öğrenciyi gören sürücüler, durmadan uzaklaştı.

    Bir süre kaldırımda bekleyen yaralıya, yoldan geçen hasta nakil ambulansındaki görevliler yardımcı oldu.

    Beylikdüzü'nde lise öğrencilerinin kavgası kamerada VİDEO

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Bıçak darbesi alan öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    O anlar kayıt altına alındı

    DHA'nın haberine göre, kavgadan sonra öğrencilerin araç sürücülerinden yardım istediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Beylikdüzü nde lise öğrencilerinin kavgası: 1 yaralı #1

    Beylikdüzü nde lise öğrencilerinin kavgası: 1 yaralı #2


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