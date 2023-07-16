Beylikdüzü'nde maganda krizi: Minibüs şoförünü yumrukladı Minibüsün önünü keserek sürücüyü darbeden trafik magandası korku saçtı. Şoföre hakaretler ederek minibüse de vuran şahsın o anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Beylikdüzü E-5 yanyolda dehşet dolu dakikalar yaşandı. İddiaya göre kimliği belirsiz şahıs, aracıyla seyir halindeki bir minibüsün önünü kesti. Minibüsün ön penceresine gelen şahıs, sürücüye hakaret etmeye başladı. Şahsın sinirlenme sebebinin minibüs sürücüsünün yol ortasında yolcu alması olduğu iddia edilirken, minibüs şoförü öfkeli şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Minibüsçüyü yumrukladı Şoföre hakaretlerine devam eden şahıs, diğer yolcuların uyarısına aldırmadan sürücüye yumruk atmaya başladı. Bir süre daha vurmaya devam eden adam, minibüs sürücüsüne gitmesini söyledi. Kafasını pencereden uzaklaştıran şahıs, bu sefer de araca vurmaya başladı. Minibüsteki vatandaşlar olanları korku ile izlerken, olay şoförün olay yerinden ayrılması ile son buldu.