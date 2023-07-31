Beylikdüzü’nde makas atıp sosyal medyada paylaşan sürücüye ceza

DHA
Trafik magandalarının biri bitiyor, diğeri başlıyor…
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi D-100 karayolunda makas atan sürücüyü, yanındaki arkadaşı tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Görüntüler, polisi harekete geçirdi
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Aracın plakasını tespit eden polis ekipleri, sürücünün H.H.A. olduğunu belirledi.
5 bin 451 lira idari para cezası kesildi
Gözaltına alınan sürücü H.H.A.'ya 'makas atmak' maddesinden 4 bin 64 lira , 'saygısızca araç kullanmak' maddesinden 436 lira, 'film cam' maddesinden ise 951 lira olmak üzere toplamda 5 bin 451 lira idari para cezası uygulandı.
Şüpheli hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.