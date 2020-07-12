Dolar
6.8612
0.0014%
Euro
7.7611
0.1535%
Altın
1798.58
-0.2689%
Borsa
114808.56
-0.8506%
G. Altın
396.959
-0.248%
Bitcoin
63644.24
-0.0606%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Beylikdüzü'nde mekan sahibini darbettiler

    Eğlence mekanlarını silahla basan ve mekan sahiplerine zorla evrak imzalatarak borçlandırdıkları belirlenen 12 şüpheli yakalanırken, bir mekan sahibinin şiddet gördüğü anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 12.07.2020 - 12:34
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Beylikdüzü'nde mekan sahibini darbettiler

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan eğlence mekanlarını silahla basarak içerideki müşterileri döven ve mekan sahiplerine zorla evrak imzalatarak borçlandırdıkları ve bu borçları bahane ederek mekanlara el koymaya çalışan 12 kişilik suç örgütü hakkında soruşturma başlatıldı.

    Harekete geçen polis ekipleri ise şüphelileri tespit etmek için teknik ve fiziki takip başlattı.

    12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler çalışmalarının ardından eş zamanlı operasyon düzenledi. Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin evlere yaptığı baskında 12 şüpheli gözaltına alındı.

    Beylikdüzü'nde mekan sahibini darbettiler

    8 KİŞİ TUTUKLANDI

    Ekiplerin yaptığı ev aramalarında 2 adet havalı silah, 2 adet ruhsatsız silah, 1 adet kama bıçak, 1 adet havalı tüfek, 3 adet kurusıkı silah, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Beylikdüzü'nde mekan sahibini darbettiler #1

    MEKAN SAHİBİNE DARP

    Öte yandan bir şüphelinin mekan sahibini tekmeleyerek darbettiği anların da görüntüleri ortaya çıktı.

    Beylikdüzü'nde mekan sahibini darbettiler #2

    Beylikdüzü'nde mekan sahibini darbettiler #3

    Beylikdüzü'nde mekan sahibini darbettiler #4

    Beylikdüzü'nde mekan sahibini darbettiler #5

    Beylikdüzü'nde mekan sahibini darbettiler #6

    Görüş Bildir