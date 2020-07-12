Eğlence mekanlarını silahla basan ve mekan sahiplerine zorla evrak imzalatarak borçlandırdıkları belirlenen 12 şüpheli yakalanırken, bir mekan sahibinin şiddet gördüğü anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan eğlence mekanlarını silahla basarak içerideki müşterileri döven ve mekan sahiplerine zorla evrak imzalatarak borçlandırdıkları ve bu borçları bahane ederek mekanlara el koymaya çalışan 12 kişilik suç örgütü hakkında soruşturma başlatıldı.

Harekete geçen polis ekipleri ise şüphelileri tespit etmek için teknik ve fiziki takip başlattı.

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler çalışmalarının ardından eş zamanlı operasyon düzenledi. Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin evlere yaptığı baskında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Beylikdüzü'nde mekan sahibini darbettiler

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Ekiplerin yaptığı ev aramalarında 2 adet havalı silah, 2 adet ruhsatsız silah, 1 adet kama bıçak, 1 adet havalı tüfek, 3 adet kurusıkı silah, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MEKAN SAHİBİNE DARP

Öte yandan bir şüphelinin mekan sahibini tekmeleyerek darbettiği anların da görüntüleri ortaya çıktı.